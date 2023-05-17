الرئاسة التركية تنتقد إساءة “شارلي إبدو” الفرنسية لأردوغان

أنقرة / الأناضول

انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، مجلة شارلي إبدو الفرنسية لنشرها صورة مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان عقب انتخابات 14 مايو/ أيار الجاري.

وقال ألطون عبر حسابه في تويتر اليوم الأربعاء: “أخاطب شارلي إبدو ومشتقاتها، مهما فعلتم فلا يمكنكم ردع رجب طيب أردوغان، ولا يمكنكم إبعادنا عن طريقنا”.

وأضاف أن المنشور “القبيح” لشارلي إبدو في أحدث رسومها الكاريكاتورية غير الأخلاقية واللاإنسانية الموجهة للرئيس أردوغان، يثبت للعالم مرة أخرى مدى “الأسلوب المقزز” للمجلة.

وذكر أن النجاح الكبير الذي حققه أردوغان في انتخابات 14 مايو “أزعج فاقدي الشرف وحرمهم النوم وشتت مزاجهم السيئ وتسبب في تقيؤهم ضغائنهم وكرههم”.

بدوره، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الشعب التركي سيرد بأفضل طريقة على مجلة شارلي إبدو في 28 مايو الجاري.

وذكر قالن في تغريدة، أن انزعاج شارلي إبدو وجنونها إلى هذا الحد “يثبت أننا على الطريق الصحيح”.