فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح بنابلس

نابلس – المركز الفلسطيني للإعلام

فازت الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابية لحركة حماس، في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس، والتي جرت اليوم الثلاثاء.

وأعلنت لجنة الانتخابات الرسمية في الجامعة حصول الكتلة الإسلامية على 40 مقعدا، مقابل 38 لكتلة الشبيبة الفتحاوية و 3 لكتلة اليسار، في أول انتخابات تعقد منذ عام 2017، وفي أول انتخابات تفوز بها الكتلة الإسلامية منذ 6 عامًا.

وكانت كتلة الشبيبة قد فازت في آخر انتخابات عقدت في الجامعة عام 2017 بـ 42 مقعدا، مقابل 34 مقعدا للكتلة الإسلامية.

وأكدت الكتلة الإسلامية في بيان لها عقب الفوز أنّ هذا الفوز الكبير تأكيد لانحياز شعبنا الواضح، والتفافه الرصين حول خيار المقاومة المتصاعد لدحر هذه العدو عن أرضنا وقدسنا وأقصانا، “فمبارك لكلّ مقاوم ومرابط.. هنيئا لكل كتيبة وسرية.. قبلة على جبين كل أم شهيد وأسير وجريح”.

وشكرت الكتلة إدارة الجامعة ممثلة برئيس مجلس أمنائها ورئيسها وكل أعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية على هذا الجهد الكبير الذي بذلته لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الرائع.

وأهدت الكتلة فوزها هذا لأسرة جامعتنا الحبيبة، طلبة وأساتذة وعاملين، وفي مقدمتهم شهداء وأسرى وجرحى هذا الصرح الوطني الأكاديمي العريق، وباركت لكافة الكتل الطلابية المشاركة، ودعتهم جميعاً للاحتفال بهذا العرس الديمقراطي والعمل سويًّا للمحافظة على إنجاز هذا الاستحقاق سنويًّا ودون انقطاع مهما كانت الظروف.

وأكدت لجموع طلبة الجامعة “بأننا ماضون في تنفيذ برنامجنا النقابي الذي وعدناكم به، جنباً إلى جنب مع كل الكتل الطلابية ومكونات جامعاتنا الحبيبة، معاهدينكم على المضي قدماً وبكل السبل للمساهمة في تطويرها والارتقاء بكل ما فيها، نحو منارة وطنية وصرح أكاديمي يُخرّج الأبطال وبناة المستقبل”.

من جهته، قال رئيس الكتلة الإسلامية، الطالب في كلية الطب والعلوم الصحية، مروان عيسى، أن الكتلة ستعمل مع مختلف الكتل الطلابية لمصلحة الطالب في جامعة النجاح، مشددا على الوحدة الوطنية.

واضاف عيسى إن الكتلة ستبقى مع مصلحة الطلاب في جامعة النجاح، وأنه سيكون ممثلاً لجميع الطلبة دون استثناء.

وأوضح أن الكتلة ستعمل كجسم واحد مع باقي الأطر الطلابية، وستجسد الوحدة الوطنية داخل الجامعة.

وأشار إلى أنهم سيسعون لتشكيل مجلس طلبة نسبي يضم مختلف الأطر الطلابية التي شاركت في الانتخابات”.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع في انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية، بمشاركة الكتلة الإسلامية إلى جانب 3 كتل طلابية أخرى.

وتنافست أربع قوائم انتخابية على مقاعد مجلس اتحاد الطلبة لعام 2023، وهي كتلة جبهة العمل الطلابي، وحركة الشبيبة الطلابية، والكتلة الإسلامية، وتحالف القطب الطلابي الديمقراطي.

تغطية صحفية: "لحظة إعلان لجنة انتخابات جامعة النجاح فوز الكتلة الإسلامية بنتائج انتخابات مجلس الطلبة". pic.twitter.com/FWYVeVnnZ1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 16, 2023