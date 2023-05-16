الاتحاد الأوروبي طالب بتلافي الخلل في الأنتخابات الأخيرة، لكن الرئاسة التركية أعلنت اليوم حسم جولة الأعادة لصالح أردوغان!!
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جرينتش+2 09:49
فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح بنابلس
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