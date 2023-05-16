دائرة الجمارك تطلق حملة لمكافحة البضائع المقلدة والمزورة

أطلقت دائرة الجمارك الأردنية، حملتها الموسمية لمكافحة البضائع المقلدة والمزورة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى,

وأشار تعميم للدائرة التابعة لوزارة المالية إلى أن الحملة تأتي ضمن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية التي تهدف إلى إنفاذ أحكام المادة 41/د من قانون الجمارك النافذ.

وقد وجهت الدائرة لمن يلزم بتشديد الرقابة على الملابس والأحذية والحقائب والشوكولاته، وغيرها من البضائع المستهدفة بمناسبة عيد الأضحى، في حال توفر دلائل ظاهرية عليها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية بالاستناد لأحكام المادة 41 من قانون الجمارك النافذ من خلال ضباط ارتباط الملكية الفكرية في المراكز الحدودية.

وتنص المادة 41 من قانون الجمارك على أنه: “يحظر إدخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة”.