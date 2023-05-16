انقاذ عامل ووفاة آخر في حادث انهيار ترابي بمحافظة العقبة

عمان – قالت مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة في مديريتي دفاع مدني وشرطة العقبة تتعامل مع انهيار أتربة على شخصين بمحافظة العقبة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد لغرفة عمليات دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يفيد بتعرض شخصين لانهيار أتربة عليهما داخل بئر يصل عمقه الى 30 مترا، أثناء قيامهما بأعمال صيانة له بمنطقة بئر مذكور.

وأضاف أن الفرق المتخصصة قد تمكنت من إنقاذ أحدهما وتحريره ونقله لأقرب مستشفى، في حين يجري العمل حالياً على تحرير وإنقاذ شخص آخر من جنسية عربية محاصر تحت الأتربة.

ولاحقا أكد الناطق الاعلامي أنّ فرق الدفاع المدني المختصة في مديرية دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي بذلت جهوداً كبيرة حتى تمكنت من تحرير جثة الشخص الآخر من تحت الردم، نتيجة انهيار الأتربة وعمق البئر الذي يصل إلى 30م، وتم نقله إلى المستشفى.