غارات جوية على الخرطوم وأم درمان وقصف بالأسلحة الثقيلة، تنفيذاً لمخطط المُطبّعين حميدتي والبرهان لتخريب السودان
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انقاذ عامل ووفاة آخر في حادث انهيار ترابي بمحافظة العقبة
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