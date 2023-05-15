أردوغان يسقط أرضاً قبل بلوغ عتبة النجاح في الأنتخابات الرئاسية، وتتحطم هالة الزعامة الزائفة التي كان يدعيها لنفسه
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جرينتش+2 10:19
في الذكرى الـ 75 للنكبة.. حق العودة وعد محفوظ في الصدور، وجرائم العدو الإسرائيلي لن تسقط بالتقادم
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