بمشاركة سورية لأول مرة منذ 12 عاماً.. بدء أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية بجدة

جدة – سانا

بمشاركة سورية بوفد يرأسه الدكتور محمد سامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بدأ في مدينة جدة السعودية، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية بدورتها العادية الـ 32 المقررة يوم الجمعة القادم.

وقال الدكتور محمد سامر الخليل في كلمته بالاجتماع: نشكر الجزائر على جهودها المبذولة خلال رئاستها السابقة للقمة العربية، ونهنئ السعودية على استضافتها للدورة الحالية للقمة متمنين لها كل التوفيق والنجاح.

وأكد الخليل أنه “في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم وضمنه الدول العربية غدا موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال”.

ودعا الخليل الدول العربية إلى المشاركة في الاستثمار بسورية في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار، مؤكداً أن “سورية جاهزة للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة لشعوبنا العربية”.

بدوره رحب السفير الجزائري بالقاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، حميد شبيرة في بداية الاجتماع بالوفد السوري، قائلاً: نهنئ سورية باستئناف نشاطها في اجتماعات مؤسسات الجامعة العربية.

كما رحب وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في كلمته خلال الاجتماع، بعودة سورية إلى الجامعة… ونتطلع إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة شعوبنا.

وقال الجدعان: حريصون على دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتنفيذ القرارات التي ستصدر عن القمة وستنعكس إيجاباً على بلداننا وشعوبنا.

وفي كلمته، أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي عن ترحيبه بعودة سورية إلى الجامعة وبمشاركة وفدها في الاجتماع وقال: ستقوم الأمانة العامة بالتنسيق معه وإطلاعه على جميع مستجدات العمل العربي المشترك.

وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري قال: نؤكد دعمنا الكامل لجهود العمل العربي المشترك بما يصب في تنمية التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ونتطلع لتحقيق نقلة نوعية في ذلك.

في السياق، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي: نرحب باستئناف مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة العربية.. أهلاً وسهلاً بكم، مناشداً دول الجامعة بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة.

وقد يبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي حسب بيانات الجامعة العربية سبل تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الدول العربية.

وكانت بدأت أمس الاحد أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية، حيث دعت معاونة وزير الاقتصاد رانيا أحمد في كلمة سورية خلال الافتتاح إلى اتخاذ قرار يتيح زيادة عدد الدول الممثلة في إدارة الشركات المشتركة والمؤسسات المالية العربية، بما يسهم في منح متوسطي وصغار المساهمين فرصة المشاركة في صنع القرارات ولتشجيع هذه الشركات على تأسيس مشاريع لها في سورية.