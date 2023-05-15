أردوغان يسقط لاهثاً قبل بلوغ عتبة النجاح في سباق الأنتخابات الرئاسية، وتتحطم هالة الزعامة الزائفة التي كان يدعيها لنفسه
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جرينتش+2 06:23
بمشاركة سورية لأول مرة منذ 12 عاماً.. بدء أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية بجدة
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