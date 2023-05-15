استشهاد الشاب صالح صبرة، وإصابة آخر برصاص قوات العدو، لدى مداهمتها مخيم عسكر في نابلس، فجر اليوم الاثنين

نابلس – استشهد، فجر اليوم الاثنين، الشاب صالح محمد صالح صبرة (22 عامًا) من مخيم عسكر القديم جرّاء اصابته برصاص قوات الاحتلال في صدره خلال اقتحامها للمخيم ولحي المساكن الشعبية المجاور.

وقد جرى نقل الشهيد إلى مستشفى رفيديا الحكومي، فيما أصيب شاب آخر بعيار ناري في اليد وحالته متوسطة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم وحي المساكن الشعبية، والمنطقة بين مخيمي عسكر الجديد والقديم وداهمت شقة للشهيد عبدالفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة الأولى لأخذ قياساتها، حيث وقعت خلال ذلك اشتباكات مسلحة عنيفة، كما وقعت مواجهات بالحجارة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال.

وأكد شهود ومواطنون ان قوات الاحتلال وخلال انسحابها من المنطقة كانت تطلق النار بشكل عشوائي، وقد أصيب الشهيد صبرة في تلك اللحظات، وتم نقله إلى المستشفى حيث أكد الأطباء استشهاده.

وخلال الأسابيع الماضية، استشهد عدد من أبناء مخيم عسكر والمساكن الشعبية، بينهم عبد الفتاح خروشة، وحسن قطناني، ورمزي زيارة، ومعاذ المصري، وعماد رشيد، وحمزة الأشقر، وخرجت منها عمليات نوعية.

وبالشهيد الجديد، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى ١٥2 مواطنًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم ٣٣ شهيداً في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

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