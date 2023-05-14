إقبال واسع على أغنية عاصي حلاني «تعرف شنو أحبك»/ فيديو

احتفل المطرب اللبناني عاصي الحلاني، امس السبت، بالانتشار الواسع الذي تحققه أغنيته “تعرف شنو أحبك”، وتخطيها حاجز الـ 14 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحها.

وقد صور فيديو كليب الأغنية، من ألبوم (طل الملك)، بطريقة مسرحية حيث تضمن استعراضا وراقصين، ولقي الفيديو تفاعلا ومشاهدة كبيرة على يوتيوب، حيث حقق 14 مليونا و 131 ألفا و204 مشاهدات بعد 20 يوما من طرحه.

وقال عاصي الحلاني، في تصريح صحفي، إن قصة الكليب تتحدث عن حفلة “العريس” ليلة زواجه وحوله شبان يحتفلون به، لافتاً إلى أنه قصد تقديم قصة جديدة ومختلفة عن الكليبات السائدة.

وظهر الحلاني في كليب الأغنية بشخصية من عالم الأساطير، حيث اعتمد على الضخامة في الأزياء والديكورات، وشارك في العمل عدد من الراقصين المحترفين في لوحات فنيّة عكست طابع الأغنية الحماسي.

وأصدر الحلاني كليب الأغنية على موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية يوم 23 أبريل الماضي، وهي من كلمات فارس الحبيب، وألحان عادل العراقي وإخراج سيرج مجدلاني.

وكان الحلاني قد كشف، في تصريحات صحفية، عن تحضيره لعدد من الأغاني باللهجتين المصرية والخليجية.