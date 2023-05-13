وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم في قطاع غزة

غزة – دخل وقف إطلاق النار، عند الساعة العاشرة مساءً اليوم السبت بتوقيت القدس المحتلة، حيز التنفيذ في قطاع غزة.

وقبيل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رشقات صاروخية، تجاه عدة مناطق منها تل أبيب، فيما أغارت طائرات إسرائيلية على عدة أراضٍ متفرقة.

وكانت مصادر مطلعة في حركة الجهاد الإسلامي، قالت لـ “القدس” دوت كوم، أنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب المصادر حينها، فإن وقف إطلاق النار سيبدأ الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وأشارت إلى أنه سيخرج بيان تفصيلي عن الاتفاق.

فيما قالت قنوات إعلامية مصرية رسمية، إن الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين، ووقف هدم المنازل، وأيضًا وقف استهداف الأفراد.

كما أكدت وسائل إعلام عبرية، النبأ.