اصلاح برج ضغطٍ عالٍ بلواء ماركا تعرضت بعض اجزائه للسرقة

عمان 13 أيار (بترا) – قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن الهيئة تعاملت أمس الجمعة، مع حالة اعتداء وسرقة أجزاء من برج ضغط عال في منطقة وادي القطار في قرية خالد، التابعة للواء ماركا.

وأوضح السعايدة أنه تم التعامل مع الحالة وإجراء عمليات الصيانة والإصلاح، كما تم تفقد أبراج الضغط العالي على نفس الخط، للتأكد من عدم وجود أي اعتداء، والتأكد من إزالة خطر سقوط البرج والتعامل مع الحالة بمهنية عالية، حفاظا على استمرارية تزويد الخدمة وسلامة المواطنين.

وأشاد، في بيان صحفي اليوم السبت، بالجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية في مركز أمن ماركا ومتصرفية لواء ماركا وكوادر شركة الكهرباء الوطنية، من خلال الاستجابة السريعة في التوجه للموقع والتعامل مع الحالة وإزالة الاعتداءات.

وثمن جهود الجهات الأمنية وتعاونها الدائم والمستمر مع الهيئة وشركات القطاع في ضبط حالات العبث والاعتداء على الشبكة الكهربائية، وكذلك إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامات المالية.

وأكد أن الهيئة ستواصل حملاتها لرصد أي اعتداءات تمس حقوق المشتركين وتؤثر على انتظام تزويد الخدمة، داعيا المواطنين إلى استمرار التعاون والإبلاغ عن حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والاعتداء على الشبكة الكهربائية، لما فيه مصلحة وطنية للحفاظ على أمن التزود بالطاقة.

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