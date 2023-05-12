العدو يستأنف غاراته على قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، واعداد الضحايا ترتفع الى 31 شهيداً ومئة جريح، والأنظار تتجه الى مصر
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“سرايا القدس” تتحدى منظومتي الدفاع الصهيونيتين “مقلاع داود والقبة الحديدية” بارسال صواريخها الى القدس المحتلة
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