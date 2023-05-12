شهيدان، بينهما القيادي بسرايا القدس إياد الحسني، في غارة صهيونية، عصر اليوم الجمعة، على شقة في غزة/ فيديو

غزة – وكالات

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عضو المجلس العسكري في “سرايا القدس” الجناح العسكري لـ”حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول وحدة العمليات فيها، الشهيد إياد الحسني، فيما استشهد مواطن آخر إثر استهداف شقة سكنية في منطقة النصر بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول شهيدين و5 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف شقة في حي النصر غرب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان: ننعى الشهيد القائد إياد العبد الحسني، عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية جبانة مساء اليوم في غزة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، عصر اليوم الجمعة، شقة سكنية في منطقة النصر بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة 5 آخرين.

وأفاد مراسل وكالة “صفا” أن نيران كبيرة اندلعت داخل الشقة بعد استهدافها من الاحتلال.

وأكد انتشال شهيدين على الأقل وعدد من الإصابات من المكان.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول شهيدين و5 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي جراء القصف الأخير في حي النصر غرب مدينة غزة.

من جهته أكد مصدر في المقاومة لقناة الجزيرة، اغتيال قيادي بارز في سرايا القدس في القصف الذي استهدف شقة سكنية بحي النصر، دون ورود إعلان رسمي من حركة “الجهاد الإسلامي” حتى اللحظة.

وفي التفاصيل، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة ، عددًا من منازل المواطنين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة في رابع أيام العدوان.

وقال مراسلو وكالات الأنباء، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال مدينة غزة.

وذكر المراسلون أن طائرات الاحتلال دمرت منزلًا يعود لآل طه بشكل كامل، بعد قصفه بعدة صواريخ بشكل مباشر.

وفي جنوب قطاع غزة استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو طير في بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي رفح دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عائلة الحشاش في محافظة رفح جنوب قطاع غزة. حيث نقلت اصابة لتلقى العلاج إثر قصف منزل عائلة الحشاش.

كما استهدف جيش الاحتلال شقة في عمارة سكنية بحي النصر وسط قطاع غزة. حيث ذكر أن هناك شهيدين وعدد من الإصابات في استهداف الشقة السكنية.

وفي شمال القطاع، دمرت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة معروف بمنطقة البركة غرب بيت لاهيا.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء، منذ بداية العدوان فجر الثلاثاء الماضي حتى عصر اليوم الجمعة، إلى 33 شهيدا، و110 إصابات.

شهيدان بينهما قيادي بارز في سرايا القدس باستهداف شقة بغزة

12 مايو 2023 . الساعة 16:53 بتوقيت القــدس