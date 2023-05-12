أنباء عن انفصال الزوجين باسم ياخور ورنا الحريري

انتشرت، منذ ساعات قليلة من اليوم الجمعة، أنباء عن انفصال الفنان السوري باسم ياخور عن زوجته الكاتبة رنا الحريري، وسط تساؤلات متابعين عن صحة ذلك.

وقد جاءت هذه الأنباء عقب إلغاء الكاتبة السورية متابعة زوجها عبر حسابها في موقع “إنستجرام”.

كما أن من الملاحظ عبر حساب “الحريري” حذفها جميع الصور التي تجمعها بزوجها باسم ياخور، بينما لا تزال هي من ضمن متابعي زوجها، وكذلك لا تزال صورها معه على حسابه في “إنستغرام”.

وزادت الكاتبة من شكوك المتابعين عندما نشرت رسالة عبر الستوري بحسابها في “إنستجرام” عقب حذف الصور وقالت: “الحياة لا تصبح أسهل أنت الذي تصبح أقوى”.

كما ألمحت في رسالة أخرى إلى أنه من المهم تلقي الدعم، دون أن تتطرق إلى ضرورة دعم الزوج.

وزعمت الأنباء المتداولة، بأن الانفصال بين باسم ورنا قد تمّ بهدوء وبعيدًا عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أشارت إلى أن انفصالهما تم قبل مدة، وليس في الوقت الحالي كما هو متداول.

ورغم هذه الضجة حول الانفصال، فإن باسم ياخور ورنا حريري التزما الصمت ولم يردّا حتى الآن.

يذكر أن الثنائي لديهما طفل وحيد يدعى “روي”.

على الجانب الأخر، كان الفنان السوري باسم ياخور قد ابدى ندمه على خسارته صداقة كانت تجمعه بأحد الأشخاص من خارج الوسط الفني، لافتًا إلى أنه خسر علاقته به بسبب ما وصفه بـ”الحماقات”، معلقًا بأن “حماقاتنا بتخسرنا صداقاتنا” في بعض الأحيان.

وجاء تصريح ياخور، خلال استضافته في برنامج “مراحل مع علي العلياني”، تحدث فيها عن بداياته الفنية ورأيه في العديد من القضايا.

وكشف عن أجره في أول عمل له، مؤكدًا أنه تقاضى كأول أجر مبلغ 26,500 ليرة سورية، وكان أول مسلسل كوميدي شارك فيه كان “صوت الفضاء الرنان”، الذي لعب فيه دور “صبي منجد”.

واعتبر ياخور أن الفضل يعود للفنان أيمن زيدان في اكتشاف موهبته الكوميدية في التمثيل.

وأكد أن الفنان الذي يخشاه على الصعيد الكوميدي، هو عبدالمنعم العمايري ويعتبره “جوكر” التمثيل، كما يرى الفنانتين شكران مرتجى وأمل عرفة الأفضل في الكوميديا.

وعن مسلسل “العربجي” الذي لعب دور البطولة فيه، أكد الفنان السوري أن مشروع مسلسل “العربجي” تم التحضير له منذ 3 سنوات، مبينًا أن فكرته بدأت من رغبة الخروج من محيط البيئة الشامية إلى بيئة مشابهة لكن “فانتازية”، لافتًا إلى أنهم اتفقوا على أن يكون مشوقًا منذ الحلقة الأولى إلى نهايته، وينطلق منذ بدايته بوتيرة عالية.

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