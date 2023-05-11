مخطط أمريكي لدمج تنظيمات إرهابية تحت أسم "جيش سوريا الحرة"، بغية إجهاض المسعى العربي تجاه دعم استقرار سوريا
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جرينتش+2 06:43
اعفاء المدينين بأقل من 5 آلاف دينار من مراجعة دوائر التنفيذ
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