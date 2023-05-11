استشهاد علي أبو غالي، قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، وشقيقه وابن شقيقته في غارة للعدو على خانيونس
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جرينتش+2 12:51
“هذا زمان الموت في عز الشباب”.. استشهاد الشاب أوس حمامدة اليوم الخميس بعد إصابته برصاص العدو في قباطية أمس
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