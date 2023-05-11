مخطط أمريكي لدمج تنظيمات إرهابية تحت أسم "جيش سوريا الحرة"، بغية إجهاض المسعى العربي تجاه دعم استقرار سوريا
أهم العناوين
جرينتش+2 06:42
في الذكرى السنوية الأولى لاغتيالها.، مطالبات صحفية بإعلان نتائج التحقيق في استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني