استشهاد علي أبو غالي، قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، وشقيقه وابن شقيقته في غارة للعدو على خانيونس
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جرينتش+2 12:51
طقس حار ومغبر اليوم الخميس، وانخفاض الحرارة غدا وبعده
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