طقس حار ومغبر اليوم الخميس، وانخفاض الحرارة غدا وبعده



عمان – ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 – 5 درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر خاصة في شرق المملكة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، خاصة في المناطق الشرقية من المملكة وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غد الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

يطرأ السبت انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً الأحد، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 19، وفي مناطق السهول 34 – 18، وفي الأغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 26، وفي البحر الميت 39 – 24، وفي خليج العقبة 39 – 25 درجة مئوية.

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