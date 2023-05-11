“الحزام والطريق”.. من منشورات مؤسسة الفكر العربي

بعيداً كلّ البعد عن كونها مقطوعةً موسيقيّةً تعزفها الصين بصورةٍ منفردةٍ، تجسّد مبادرة “الحزام والطريق”، التي أُطلقت عام 2013، سيمفونيّة جماعيّة تسعى لتحقيق التعاون بين الشرق والغرب، والتوازن بين الجنوب والشمال، والترابط بين البرّ والبحر.

إنّها الأهداف التي تنشدها الصين لتوسيع انفتاحها على الخارج وتعميقه، وهي تشكّل موضوع كتاب “الحِزام والطريق، مسؤوليّاتٌ عالَميّة تضطلع بها الصّين بعد نهضتها”، من تأليف وانغ إيوي. أمّا النّسخة العربيّة، فقد قام بإعدادها كلّ من وانغ يويونغ (فيصل)، وسونغ إي (سعيدة)، وراجعها أحمد عويّز. وقد ارتأت مؤسّسة الفكر العربيّ نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربيّة لأنّه يطرح بتفكير عميق مفاهيم وأهداف وسبل تنفيذ مبادرة “الحِزام والطريق” التي ترسّخ دور الصين كرائدةً للحضارة الصناعيّة والمعلوماتيّة، وهو دور ستنعكس آثاره على المجتمع الدوليّ بأكمله.

وتكمن أهميّة هذه المبادرة في ارتباطها بحياتنا المستقبليّة. فهي تومئ إلى النهاية الوشيكة للنموذج التنمويّ الذي أخضعت به العولَمة الغربيّة شرقَ العالَم لغربه، وأريافَه لمدنه، والذي سيودّعه العالم قريباً لصالح عولمةٍ شموليّة تنتمي إلى العالم بأسره.

يتوفّر الكتاب بنُسخَته الورقية على موقِع نيل وفرات ولدى منتدى المعارف، وبنُسخته الإلكترونيّة على موقِعَي أمازون ونيل وفرات.