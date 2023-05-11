اغتيال جديد.. استشهاد القيادي في سرايا القدس، أحمد أبو دقة بقصف إسرائيلي لمنزله في خانيونس جنوب قطاع غزة

غزة – استشهد القيادي البارز في سرايا القدس أحمد أبو دقة (44 عامًا)، من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الخميس، بعد استهداف منزل كان بداخله في بلدة بني سهيلا بالمدينة نفسها.

فقد أغارت طائرة استطلاع إسرائيلية حربية محملة بالصواريخ، على منزل كان بداخله أبو دقة، ما أدى لاستشهاده وإصابة 4 مواطنين آخرين بجروح متفاوتة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بوصول شهيد وأربع إصابات بجراح مختلفة إلى مشفى غزة الأوروبي جراء قصف المنزل .

ويعتبر أبو دقة من أبرز قيادات سرايا القدس، وعضو مجلسها العسكري، وأحد المسؤولين عن الوحدة الصاروخية فيها.

وأبو دقة من الناشطين المعروفين في سرايا القدس، ومطلوب منذ سنوات طويلة للاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي اغتياله بعد ساعاتٍ من اغتيال قائد ذات الوحدة بسرايا القدس وعضو مجلسها العسكري علي غالي.

وولد الشهيد القائد غالي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة عام 1975م، حيث انتمى لحركة الجهاد الإسلامي مطلع التسعينات.

والتحق في صفوف العمل العسكري بسرايا القدس، وكان من أوائل المنضمين لمجموعات الاستشهاديين. .

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