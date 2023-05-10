9 وفيات بحادثي تدهور بمنطقتي نزول العدسية وطريق وادي كفرنجة

توفي 5 أشخاص وأصيب 13 آخرون اثر تدهور شاحنة في منطقة نزول العدسية، اليوم الاربعء، بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي إنَّ الشاحنة التي تسببت بالحادث كانت محمّلة بمادة الحديد مما أدى الى سقوط الحمل على عدد من المركبات واشتعال النيران بثلاث مركبات في منطقة نزول العدسية.

واكد أن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني والشرطة عملت على إخماد الحريق ومعالجة الحادث وتم إخلاء الوفيات ونقل الإصابات إلى المستشفى وأُعيد فتح الطريق أمام حركة السير، مشيرا الى انه تم فتح تحقيق مروري بالحادث .

كما توفي، اليوم ايضا، أربعة أشخاص وأصيب آخر، نتيجة تدهور مركبة وسقوطها في وادي كفرنجة بمحافظة عجلون.

وقال مدير مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون، الدكتور محمد خير فريحات، لوكالة (بترا)، إن كوادر دفاع مدني المحافظة قد أخلت الوفيات، ووصفت حالة المصاب بالخطرة.