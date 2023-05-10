عطلة الأول من حزيران بمناسبة عقد قران ولي العهد تشمل القطاع الخاص

عمان – أكدت وزارة العمل أنه وبمناسبة عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد، على الآنسة رجوة خالد السَّيف، فإن قرار رئيس الوزراء، الذي أصدره الثلاثاء الماضي ويقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الأول من شهر حزيران المقبل، يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كل مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن قرار الوزارة جاء منسجماً مع خصوصية هذه المناسبة؛ ليعبّر المواطنون في مختلف أرجاء الوطن عن فرحتهم بزفاف سموّ وليّ العهد المحبوب.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار انتهاء الدوام ليوم الأربعاء الموافق للحادي والثَّلاثين من أيَّار الحالي عند السَّاعة الواحدة ظهراً، يترك للقطاع الخاص، في وقت دعت فيه الوزارة مؤسسات القطاع الخاص مراعاة ظروف الموظفين لتجنب الازدحامات المرورية في ذلك اليوم.

ويأتي قرار الوزارة احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الأردنيين ولإتاحة الفرصة للفاعليات الرَّسميَّة والشعبيَّة للاحتفال بها بشكل يليق بهذه المناسبة.