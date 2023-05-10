الغرفة المشتركة تعلن توجيه ضربات صاروخية على مواقع العدو وصلت تل أبيب، وارتقاء 21 شهيداً في غزة أمس واليوم
أهم العناوين
جرينتش+2 01:16
عطلة الأول من حزيران بمناسبة عقد قران ولي العهد تشمل القطاع الخاص
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني