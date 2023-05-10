استشهاد الشابين أحمد عساف، وراني قطنات برصاص قوات العدو لدى اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم الأربعاء
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جرينتش+2 01:30
استشهاد الشاب محمد أبو طعيمة، ووقوع عدة إصابات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الاربعاء
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