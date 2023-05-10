استشهاد الشاب محمد أبو طعيمة، ووقوع عدة إصابات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الاربعاء

خانيونس – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، في قصف صهيوني شرق خانيونس، وجباليا، جنوب قطاع غزة وشماله، مع توالي الغارات على أرجاء متفرقة من القطاع.

وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد: إن مصابين بحالة حرجة جدًا وصلا إلى المستشفى جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال شرق خانيونس.

ولاحقًا، أكدت المصادر الطبية استشهاد أحد الجريحين متأثرًا بحالته الخطيرة، وهو الشهيد محمد يوسف أبو طعيمة (24 عامًا).

وفي تطورٍ لاحقٍ، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات استهدفت أراضٍ زراعية شرق خانيونس وشمال مدينة غزة وجنوبها، دون الإبلاغ عن إصابات.

وأفاد مراسلنا، أن طفلين وصلا إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية استهدفت أرضا زراعية في جباليا.

وزعم المتحدث باسم الجيش الصهيوني، أن قوات الجيش تقصف أهدافًا لحركة الجهاد الإسلامي على الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال أن المواقع تواجد فيها مقاتلون من الجهاد الاسلامي كانوا يستعدون لاطلاق الصواريخ .

وبالشهيد الجديد، ترتفع حصيلة العدوان على قطاع غزة، منذ أمس إلى 16 شهيدًا، منهم 4 أطفال و4 نساء، إلى جانب 23 جريحًا، نصفهم من النساء والأطفال.

رشقة صاروخية من قطاع غزة

وبالمقابل، ضربت رشقة صاروخية من قطاع غزة -بعد ظهر الأربعاء- مستوطنات الاحتلال من سديروت إلى عسقلان، جنوب فلسطين المحتلة، بعد 36 ساعة من الترقب بعد اغتيال الاحتلال 3 قيادات من المقاومة في سلسلة غارات أدت حتى الآن إلى ارتقاء 16 شهيدًا.

وأكدت مصادر محلية، أن 3 رشقات على الأقل انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، بعدد كبير من الصواريخ.

ووفق وسائل إعلام عبرية؛ فإن نحو 20 صاروخًا أطلقت تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو انطلاق وابل من الصواريخ، في سماء غزة، في حين شوهد القبة الحديدية وهي تحاول اعتراض عدد من الصواريخ.

وجاءت هذه الرشقات، بعد نحو 36 ساعة من شن طائرات الاحتلال سلسلة غارات متزامنة استهدفت 3 بنايات سكنية وأدت لاستشهاد 3 قيادات من سرايا القدس، مع عدد من أفراد أسرهم.

ووفق وزارة الصحة بغزة؛ ارتفعت حصيلة العدوان على غزة منذ أمس، إلى 16 شهيدًا، منهم 4 نساء، و4 أطفال، إلى جانب أكثر من 23 جريحًا نصفهم نساء وأطفال ومنهم حالات خطيرة.

تغطية صحفية: " غارات الاحتلال على مواقع مختلفة في قطاع #غزة " pic.twitter.com/R9nlHRmoei — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 10, 2023