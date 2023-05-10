استشهاد الشابين أحمد عساف، وراني قطنات برصاص قوات العدو لدى اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم الأربعاء

جنين – استشهد شابان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أعدمتهما بعد اصابتهما خلال عدوان جديد على بلدة قباطية جنوب جنين، أصيب خلاله شاب واعتقل آخر.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشهيدين هما، أحمد جمال توفيق عساف (19 عامًا)، وراني وليد أحمد قطنات (24 عامًا).

وقال شهود عيان ، إن وحدات خاصة تسللت بواسطة مركبة لقباطية، ونصبت كمائن للمطلوبين بالمنطقة الغربية، وفور اكتشافها اندلعت اشتباكات مسلحة، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المنطقة واحتلت مباني ونصبت فرق قناصة، وسط استمرار للاشتباكات.

ووفقًا للشهود، فإن وحدة خاصة داخل مركبة كبيرة “ثلاجة”، أطلقت النار بشكل مفاجئ تجاه الشابين، وأصابتهما، قبل أن تصدم المركبة ويترجل الجنود من مركبتهم ويطلقون النار بشكل مباشر عليهما ما أدى لاستشهادهما.

وعقب الجريمة، انطلقت مسيرات غاضبة في شوارع جنين والمخيم، تقدمها مقاومون، وردد المشاركون هتافات دعت لاستمرار المقاومة والثأر للشهداء.

وبحسب ما أفاد عم الشهيد راني، فإنه مقاوم وأسير محرر وتعرض لعدة محاولات اعتقال، وفور سماعه باقتحام قباطية غادر المخيم وتوجه للمشاركة في مقاومة الاحتلال الذي اتهمه باعدامه مع زميله عساف بدم بارد.

وفي التفاصيل، استشهد مواطنان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامها فجر اليوم الأربعاء، بلدة قباطية جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عامًا) وراني وليد أحمد قطنات (24 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة اقتحمت البلدة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة، وأغلقت الشوارع الرئيسية بالبلدة، ونادت بمكبرات الصوت بمنع تحرك السيارات، قبل أن تحاصر عدة منازل في البلدة.

وذكرت المصادر أن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال وسط اشتباكات سمع خلالها تبادل إطلاق نار كثيف وعدة انفجارات.

ونقلت وكالة وفا، عن شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافوا أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في احد شوارع البلدة، ما أدى إلى استشهاد شابين، وإصابة ثالث بجروح.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو لاستهداف آليات الاحتلال المقتحمة بعبوات محلية الصنع.

وقد أعلنت سرايا القدس _ مجموعات قباطية، أن مجاهديها تمكنوا بعون الله وقوته وتوفيقه من التصدي لقوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة وخوض اشتباكات شديدة معها واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص المباشر.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف خلال نقلها عدداً من الإصابات في البلدة.

ويأتي هذا التطور، بعد يومٍ دامٍ بقطاع غزة، شهد ارتقاء 15 مواطنًا، منهم 4 أطفال و4 نساء، وإصابة 22 آخرين، بينهم 7 نساء و3 أطفال، في سلسلة غارات نفذتها قوات الاحتلال عبر طيرانها الحربي.

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