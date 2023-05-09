منهُنَّ الوَصْل واليهن الفَصْل

حزب الله ينتخي لحركة الجهاد الاسلامي، ويؤكد تأييده لأية ‏خيارات تتخذها المقاومة الفلسطينية لردع العدو ‏الصهيوني
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