حزب الله ينتخي لحركة الجهاد الاسلامي، ويؤكد تأييده لأية ‏خيارات تتخذها المقاومة الفلسطينية لردع العدو ‏الصهيوني
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جرينتش+2 09:20
شهيدان وإصابتان في غارة إسرائيلية جديدة، مساء اليوم الثلاثاء، على مركبة مدنية بخان يونس جنوب قطاع غزة/ فيديو
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