شهيدان وإصابتان في غارة إسرائيلية جديدة، مساء اليوم الثلاثاء، على مركبة مدنية بخان يونس جنوب قطاع غزة/ فيديو

غزة – استشهد شابان، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية جديدة استهدفت بلدة القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، فإنه تم انتشال جثماني شهيدين من مركبة استهدفتها طائرة استطلاع إسرائيلية.

وأشارت إلى أنه تم نقل اصابتين من منزل مجاور في المنطقة التي تعرضت للقصف.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه أحبط هجومًا لإطلاق صاروخ مضاد للدروع من قبل خلية مسلحة في تلك المنطقة.

وفي التفاصيل، قالت وكالة وفا الفلسطينية: استشهد مواطنان (..) وأصيب آخران، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا نقلاً عن مستشفى ناصر في خان يونس بوصول جثماني شهيدين (أشلاء متفحمة) وإصابتين في قصف طائرة إسرائيلية بدون طيار مركبة شرق بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ ساعات فجر اليوم، والذي أسفر عن استشهاد 13 آخرين بينهم 4 أطفال و4 سيدات وإصابة 20 مواطناً بينهم إصابات وصفت بالحرجة والخطيرة، ودمار في الشقق السكنية والمنازل والمواقع.

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