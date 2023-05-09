السفارة السعودية بعمان تعلن إستبدال التأشيرة اللاصقة بأخرى مطبوعة

عمان – أعلنت السفارة السعودية في عمان عن إلغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة والإقامة الصادرة من بعض ممثليات السعودية في سبع دول، منها الأردن، واستبدلتها بتأشيرة مطبوعة.

وقالت السفارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري قد التقى في مكتبه فريق العمل القنصلي الذي يزور الأردن حاليا للوقوف على آلية تنفيذ إلغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة والإقامة على جواز السفر، والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية التي تطبع بالنموذج الورقي ( A4) وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

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