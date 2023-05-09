اصابات واعتقالات وسط اشتباكات مسلحة مع قوات العدو لدى اقتحامها البلدة القديمة في نابلس اليوم الثلاثاء/ فيديو

نابلس ـ أصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، واعتقل شابين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة القريون في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة خلسة بعد محاصرتها منزلاً في حارة القريون.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد اعتقل فلسطينيين من نابلس نفذا هجمات مؤخرًا ووقعت بعض الاضطرابات. وفق قوله

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة نابلس بتعزيزات عسكرية كبيرة وحاصرت منزلا وقامت باعتقال شابين قبل الانسحاب من المكان.

واكدت وزارة الصحة وصول طفل (14 عاماً) مصاباً بالرصاص الحي في الصدر، الى مستشفى رفيديا الحكومي نتيجة عدوان الاحتلال على نابلس صباح اليوم، ووصفه جراحه بالمستقرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة منصور الحلبي (23 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، عقب محاصرة منزله في حارة قريون.

وافادت مصادر محلية ان اشتباكات اندلعت في المكان بين قوات الاحتلال والمقاومين.

كما افادت المصادر المحلية انه تم سماع صوت انفجار قوي وسط مدينة نابلس وأنباء أولية عن تسلل قوات خاصة من جيش الاحتلال إلى البلدة القديمة”.

وقالت ان المنزل المحاصر يقع في حارة القريون من الجهة الجنوبية بالبلدة القديمة في نابلس، وقد تم استهدافه بصواريخ “الأنيرجا”، وسط اشتباكات مسلحة وإطلاق نار كثيف.

من جهتها أعلنت كتيبة نابلس، أنها وجهت ضربات مكثفة ومتتالية، صوب قوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة بصليات من الرصاص.

وقالت المصادر المحلية، أنه تم إخلاء مدرستي الخالدية، وجمال عبد الناصر في محيط البلدة القديمة في نابلس، بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع، التي أطلقتها قوات الاحتلال بغزارة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن شادي عطا الله، من حارة المخفية.

وكانت قوات كبيرة قد اقتحمت المدينة من عدة محاور، ودارت مواجهات في مناطق رأس العين والمخفية وشارع تل، كما دارت اشتباكات مسلحة داخل البلدة القديمة، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع، واستخدم جيش الاحتلال طائرة “درون” في إطلاق القنابل الغازية.