اتمام صفقة انتقال نجم كرة القدم الأرجنتيني ميسي للسعودية

سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الموسم المقبل، في السعودية بموجب صفقة “استثنائية وضخمة”، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام: “صفقة ميسي تمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل” دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.

وتابع قائلا: “العقد استثنائي. أنه ضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة”.

من جهته، أفاد ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان الفرنسي وكالة فرانس برس في شكل منفصل، أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريا حتى 30 حزيران المقبل.

وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي: “لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر”.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أوقف أخيراً نجمه المتوّج بكأس العالم في كانون الأول الماضي في قطر، بسبب سفره دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة في هذه المملكة .

ويأتي وصول ميسي للسعودية، بعد أشهر من وصول منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر السعودي في صفقة مدوية في كانون الثاني الماضي.

ويعتقد أن عقد البرتغالي الممتد حتى حزيران 2025 يقدر بأكثر من 440 مليون يورو، ما يجعله الرياضي الأعلى أجرا، بحسب فوربس.