مصرع مهرب مخدرات وعائلته فجر اليوم في ريف السويداء/ فيديو

درعا 24 – تسببت غارات جوية على قرية الشعاب في محافظة السويداء السورية، فجر اليوم الاثنين، بمقتل متهم بتهريب المخدرات وعائلة كاملة.

وبحسب شبكة الراصد السورية، نقلاً عن مصادر محلية في السويداء، فأن عائلة من آل الرمثان قد قُتلت نتيجة الغارة الجوية فجر اليوم على منزل “مرعي رويشد الرمثان” في قرية الشعاب.

ويُتّهم «الرمثان» بإدارة مجموعات تهريب المخدرات الى الأردن.

وقد أدّت الغارة إلى مقتل الرمثان وزوجته هند الرمثان بالإضافة للأطفال: حمزة وعباس وأسيل ويمامة وملك ولميس الرمثان

وكانت طائرات حربية قد قصفت أيضاً فجر اليوم محطة التنقية بالقرب من بلدة خراب الشحم في ريف محافظة درعا الغربي، دون ورود أنباء عن إصابات أو ضحايا.

وذكرت قناة المملكة، اليوم ، ان محكمة أمن الدولة في الأردن كانت قد أمهلت مرعي الرمثان، في شهر تموز من العام الماضي وعددا من المطلوبين، مدة 10 أيام لتسليم أنفسهم.

وجرّمت المحكمة الرمثان ومن معه بجرم استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار، خلافا لأحكام المادة 19/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وعدة قضايا أخرى.

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