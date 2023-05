مجزرة.. مسلح يقتل 8 أشخاص ويصيب 7 آخرين قرب مركز تجاري شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية/ فيديو

الحرة – واشنطن

قالت الشرطة إن مسلحا قتل ثمانية أشخاص بالرصاص، وأصاب ما لا يقل عن سبعة آخرين، قرب مركز تجاري يشتد الإقبال عليه شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، امس السبت.

وقال قائد شرطة مدينة ألين، بريان هارفي، في مؤتمر صحفي إن المسلح، الذي قالت السلطات إنه تصرف بمفرده، لقي حتفه على يد أحد أفراد الشرطة، بعد أن بدأ في إطلاق النار خارج مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري في المدينة الواقعة بولاية تكساس.

وقال جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار “عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى.. توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين”.

وقالت مؤسسة ميديكال سيتي هيلث كير التي تدير 16 مستشفى في المنطقة في بيان، إن المراكز الطبية التابعة لها تعالج ثمانية من المصابين تتراوح أعمارهم بين خمسة و 61 عاما. ولم تكشف عن طبيعة حالتهم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يخرجون بهدوء من المركز التجاري الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرقي دالاس، بعد اندلاع أعمال العنف، وكان كثيرون منهم يرفعون أياديهم وسط وجود العشرات من رجال الشرطة.

وقال شاهد لقناة تلفزيون محلية إن المهاجم كان يطلق النار من بندقيته في كل مكان.

وقد شوهدت دماء على الأرصفة خارج المركز التجاري وأغطية بيضاء تغطي ما بدا أنها جثث.

ووصف حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، إطلاق النار بأنه “مأساة مروعة”. وقال في بيان إن الولاية مستعدة لتقديم أي مساعدة قد تحتاجها السلطات المحلية.

ويعيش في مدينة ألين نحو 100 ألف شخص.

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعا في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام، وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016، وفقا لمنظمة “أرشيف عنف السلاح”.

ولدى الولايات المتحدة التي يوجد فيها أسلحة نارية أكثر من عدد السكان، أعلى معدل للوفيات بالأسلحة النارية بين الدول المتقدمة، حيث سجلت 49 ألف وفاة بالرصاص عام 2021، مقابل 45 ألفا في 2022.

