أكار يكشف عن مخطط لإنشاء مركز تنسيق ميداني تركي – سوري

صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إن أنقرة تخطط لإنشاء مركز تنسيق ميداني في شمالي سوريا بالتعاون مع دمشق.

وفي تصريحات، أدلى بها آكار إلى أحد الصحفيين بشأن اجتماع موسكو الرباعي، اعتبر أنّه “كان مهمّاً جداً حيث جرى التوصل إلى تفاهم مشترك في بعض النقاط، وأنه تم التقرّب بشكل كبير من نقطة التوافق العام كمسودة”، وفقاً لما نقله موقع “Milliyet” التركي.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أنه “يتم التخطيط لإنشاء مركز تنسيق ميداني للأنشطة في سوريا، قائلاً: “لدينا فكرة لتعزيز الثقة المتبادلة واتخاذ الإجراءات والتنسيق الميداني للأنشطة الموجودة هناك على الفور بدلاً من انتظار اجتماع الوزراء فقط، ونأمل في تنفيذ هذه الخطة في الأيام المقبلة”.

وتوقّع آكار بأن “تسبب هذه الدبلوماسية العسكرية التي ستبدأ في الميدان اضطراباً لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة ذراع “حزب العمال الكردستاني “في سوريا، والمصنّفة على لوائح الإرهاب التركية”.

وشهدت العاصمة الروسية موسكو في 26 نيسان الفائت، اجتماعاً رباعياً على مستوى وزراء دفاع سوريا وروسيا وإيران وتركيا، لم تنتج عنه خطوات تنفيذية للمضي في مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، بل شهد تبايناً في بيانات وزارتي الدفاع التركية والسورية.