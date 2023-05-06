وسط اشتباكات مسلحة.. استشهاد الشابين سامر الشافعي وحمزة خربوش برصاص العدو في مخيم نور شمس بطولكرم

طولكرم – استشهد شابان فلسطينيان، صباح اليوم السبت، بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس في طولكرم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شهيدين وصلا إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهيدين هما سامر صلاح الشافعي 22 عاما (أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن)، وحمزة جميل خريوش 22 عاما (أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى)، ونقلا إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية واقتحمت المخيم، مؤكدة اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وجيش الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن قناصة الاحتلال اعتلت أسطح المنازل في المخيم، لافتة إلى أن قوات الاحتلال تمنع الإسعاف من الوصول إلى الإصابات في طولكرم.

وقالت كتيبة طولكرم “مجموعة الرد السريع”، إن مقاوميها يخوضون اشتباكات مع جنود الاحتلال من مسافة صفر، موضحة أن جنودها في الميدان متربصين بالعدو.

وفي التفاصيل، أفادت وزارة الصحة، بوصول الشهيدين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، وهما يبلغان من العمر 22 عاما، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، عقب اقتحام المخيم بتعزيزات عسكرية.

وأضافت، أن الشهيد الشافعي أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، والشهيد خريوش أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

ووثق مقطع مصور تنكيل قوات الاحتلال بجثمان الشهيدين.

من جهتها، أشارت مصادر أمنية فلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ابراهيم شلاش، قبل الانسحاب من مخيم طولكرم.

يذكر أن 110 شهداء ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلا، وسيدتان.

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