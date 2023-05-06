عجايب.. شركات الدخان ترفع الأسعار دون علم للحكومة !!

صرح وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي إن شركات دخان رفعت الأسعار دون الرجوع للحكومة.

يأتي ذلك بعد أن أبدى مواطنون انزعاجهم الشديد، امس الخميس، جراء رفع أسعار بعض أنواع الدخان في المملكة.

وأضاف الشمالي: “سندرس كلف الإنتاج بشأن قطاع الدخان ولدينا أدوات قانونية إذا تبين عدم ارتفاعها”.

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد اعلنت، في وقت سابق، عدم فرض أي ضريبة جديدة على أي سلعة أو خدمة بما فيها الدخان.

وقالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إنه التزاما بسياسة الحكومة بعدم رفع الضرائب والأعباء المالية على المواطنين، فإن ما يتم تداوله بشأن رفع الضريبة على الدخان لا أساس له من الصحة.