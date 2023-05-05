وفاة وافدين عربيين إثر حريق مخازن في منطقة الجويدة بعمان

توفي شخصان من جنسية عربية إثر تعرضهما لحروق بالغه في الجسم (تفحم)، بعد اندلاع حريق في مخازن تحتوي على “بكس بوليسترين” تقدر مساحتها ب 2000 م٢، بالإضافة الى ساحة خارجية تقدر مساحتها بـ 1000 م في منطقة الجويدة بالعاصمة عمان، وفق مديرية الأمن العام.

وقال الناطق باسم المديريه، عامر السرطاوي في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني شرق عمان، وبإسناد من مديريات دفاع مدني الوسط وقوات درك العاصمة وشرطه جنوب وشرق عمان وأمانة عمان الكبرى، تعاملت فجر الجمعة مع حريق شب في مخازن تحتوي على “بكس بوليسترين” تقدر مساحتها بـ 2000 م٢ بالإضافة الى ساحة خارجية تقدر مساحتها بـ 1000م في منطقة الجويدة.

وأضاف السرطاوي، أنه نتج عن الحريق وفاتين لشخصين من جنسية عربية إثر تعرضهما لحروق بالغه في الجسم (تفحم) وإصابه خمسه آخرين بضيق في التنفس حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطره عليه بالكامل، بينما تولى فريق الإسعاف تقديم الإسعافات الأوليه اللازمة للمصابين في الموقع وكانت حالتهم العامه حسنه لم تستدع النقل إلى المستشفى، باستثناء إصابه واحده تم إسعافها ونقلها، وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي.

وقد شاركت في عمليات إخماد الحريق، الذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان، العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من الكوادر البشرية من دفاع مدني وشرطه وقوات درك، بالإضافة إلى عدد من تنكات المياه من أمانة عمان الكبرى، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.