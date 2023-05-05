الأمن العام يشدد مراقبة إطلاق العيارات النارية في المناسبات

دعت مديرية الأمن العام للتعاون معها ضمن إجراءاتها في التعامل مع حالات إطلاق العيارات النارية، والإبلاغ عن مرتكبيها.

وأكّدت المديرية في بيان لها، أنّه مع بداية فصل الصيف، وما يرافقه من أفراح واحتفالات؛ فإنها ستباشر بتشديد إجراءاتها الميدانية لمراقبة تلك الظاهرة التي تعد جريمة بحق المجتمع، وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع.

وقد شددت على أنّ تلك الإجراءات تهدف إلى الحد والقضاء على هذه الظاهرة القاتلة التي تتسبب بإصابات ووفيات لأبرياء لا ذنب لهم، مشيرة إلى الدور المجتمعي الذي يقع على أبناء المجتمع كافة، للمساهمة بنبذ تلك الظاهرة والوقوف بوجه كلّ مَن يقوم بها لحماية المجتمع من عبث المستهترين، والإبلاغ عنهم، وصولاً إلى مجتمع خالٍ منها.

وأكدت المديرية تكثيف جهودها العملياتية والتوعوية ضد تلك الظاهرة، وأنه سيتم التحقيق في أيّ بلاغ يرد بخصوص إطلاق العيارات الناريّة دون هوادة؛ حتى إلقاء القبض على مطلقي العيارات الناريّة، وضبط الأسلحة المُستخدمة، وتقديمهم للقضاء.