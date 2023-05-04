أبو الغيط: مما أرصده من نشاطات وأتصالات ومتابعات، فإن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في قمة الرياض "واردة جداً"
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جرينتش+2 07:54
أبو الغيط: مما أرصده من نشاطات وأتصالات ومتابعات، فإن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في قمة الرياض “واردة جداً”
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