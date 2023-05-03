الرئاسة الروسية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا "اغتيــــال" بوتين في الكرملين.. وتتعهد بالرد/ شاهدوا
أهم العناوين
جرينتش+2 08:22
رغم تباعد المواقف بين دمشق وانقرة.. وزراء خارجية روسيا وتركيا وسورية قد يجتمعون بموسكو في 10 من الشهر الجاري
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني