الدكتور وليد عبد الحي يحاضر في المنتدى العربي

وجه المنتدى العربي الدعوة الى أعضائه وأصدقائهم للاستماع إلى المحاضرة التي سيلقيها

الاستاذ الدكتور وليد عبد الحي

التي ستكون بعنــــوان:

“ما هو مستقبل الاستدارة العربية الى الشرق،وماذا عن الاردن؟”

وذلك في مقر المنتدى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023.

والدعوة عامة

المنتدى العربي: 8 شارع درويش المقدادي – عمان ، بجانب وزارة التنمية الاجتماعية .

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