الدكتور وليد عبد الحي يحاضر في المنتدى العربي

وجه المنتدى العربي الدعوة الى أعضائه وأصدقائهم للاستماع إلى المحاضرة التي سيلقيها
الاستاذ الدكتور وليد عبد الحي
التي ستكون بعنــــوان:
“ما هو مستقبل الاستدارة العربية الى الشرق،وماذا عن الاردن؟”
وذلك في مقر المنتدى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023.
والدعوة عامة
المنتدى العربي: 8 شارع درويش المقدادي – عمان ، بجانب وزارة التنمية الاجتماعية .
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