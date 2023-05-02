في “رد أولي” على أستشهاد الاسير خضر عدنان.. إطلاق 20 صاروخاً من غزة على جنوبي إسرائيل دون إصابات بشرية/ فيديو

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد ظهر الثلاثاء، نحو 20 صاروخا على جنوبي إسرائيل، ردا على استشهاد الشيخ الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة عصر اليوم الثلاثاء باتجاه مستوطنات الغلاف، مضيفا أن “القبة الحديدية اعترضت فقط 4 صواريخ، وسقط 16 صاروخا معظمها في مناطق مفتوحة” .

ودوت صافرات الإنذات في مستوطنات “سديروت” والعديد من مستوطنات محاذية لقطاع غزة.

واعلنت بلدية مستوطنة “سديروت” عن سقوط صاروخين في المدينة، مضيفة “لا توجد إصابات بشرية، والسيارات تضررت”.

من جانبها أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسئوليتها عن دك ما يسمى بمستوطنات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية.

وزفت الغرفة المشتركة في بيان الشهيد الشيخ خضر عدنان، الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء في جريمة اغتيالٍ إسرائيلية جديدة، بعد معركةٍ مشرفة من الإضراب عن الطعام خاضها بأمعائه الخاوية متحدياً السجن والسجان.

وقالت إن إطلاقها الصواريخ يأتي كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك.

وأضافت الغرفة المشتركة: “سنبقى الأوفياء لدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف”.

وحذرت الاحتلال من أن “تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد”، مؤكدة أن “المقاومة ستبقى على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان”.

في غضون ذلك قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نقطتي رصد للمقاومة شرق حي الزيتون بغزة، ومدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلنت إدارة سجون الاحتلال، فجر الثلاثاء، عن استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، يعد خوضه إضرابًا عن الطعام لـ86 يوما رفضًا لاعتقاله الإداري دون تهمة.

مستوطنون يوثقون لحظة محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة التي أطلقت من قطاع غزة pic.twitter.com/Nt21Z3TVOP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 2, 2023

عاجل | مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط صاروخ في مستوطنات غلاف قطاع غزة pic.twitter.com/Wqjl48e6YE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 2, 2023