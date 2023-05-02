في "رد أولي" على أستشهاد الاسير خضر عدنان.. إطلاق 20 صاروخاً من غزة على جنوبي إسرائيل دون إصابات بشرية/ فيديو
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عقد الدورة الثانية للأمانة العامة لاتّحاد الكتاب الفلسطينيّين/ الكرمل 48
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