عقد الدورة الثانية للأمانة العامة لاتّحاد الكتاب الفلسطينيّين/ الكرمل 48

فلسطين 48 – عقدت الأمانة العامة للاتّحاد العام للكتاب الفلسطينيّين – الكرمل 48، دورتها الثانية للعام الجاري 2023، وذلك يوم الخميس 27 نيسان في بلدة كوكب أبو الهيجاء، بحضور أعضاء لجنة المراقبة.

وقد افتتح الاجتماع وأداره نائب الأمين العام للاتّحاد، الشاعر جهاد بلعوم وقدم الأمين العام، الكاتب سعيد نفاع بيانا حول أعمال الاتّحاد ونشاطاته خلال الفترة الأخيرة، افتتحه بالترحيب بالأعضاء الجدد السبعة الذين انضمّوا إلى الاتّحاد خلال شهر رمضان. ثمّ عرض نقاط البحث المدرجة على جدول الاعمال وهي: مهرجان أيار الأدبي للبقاء والانتماء، مؤتمر أدب الأطفال، توحيد قطاعي المثلّث الشمالي وقطاع الجنوب في قطاع واحد وتوزيع المهام فيه، ومجلة شذى الكرمل.

وقدّم المحامي حسن عبادي سكرتير لجنة المراقبة بيان اللجنة والذي تطرّق إلى جملة من التوصيات كانت اللجنة اتّخذتها في اجتماع خاص. تلته الشاعرة تفاحة سابا، مركزة لجنة المتابعة لأدب المرأة التي كانت الأمانة أقرّتها في دورتها الأولى لمتابعة مخرجات مؤتمر أدب المرأة، ببيان مقتضب دعت فيه الأعضاء للانخراط في نشاط لجنة المتابعة. أعقبتها الشاعرة د. ميساء الصح، مركزة مجلس أدب الأطفال ببيان حول الاستعدادات لعقد مؤتمر أدب الأطفال الثاني في حزيران القادم.

بعد ذلك شارك أعضاء الأمانة في مناقشة المواضيع المطروحة، وبعد النقاش المفتوح قام الكاتب سعيد نفاع بتقديم تلخيص للاجتماع أكد فيه على القرارات والتوصيات التالية:

توحيد قطاعي المثلث الشمالي والجنوبي في قطاع واحد هو قطاع المثلّث والجنوب، بحيث يتولى مهمة تركيزه الكاتب يوسف بشارة ونائبة له الكاتبة براءة غسّان أبو بكر.

إقرار تنظيم مهرجان أيّار للبقاء والانتماء في قرية البقيعة، على أن يُحدّد موعده لاحقا، وتعيين لجنة تحضيرية يركزها الباحث رياض مخّول.

إقرار إقامة مؤتمر أدب الأطفال الثاني خلال شهر حزيران القادم ويحدّد موعده لاحقا، وتقوم بتركيزه الشاعرة ميساء الصح مع مجلس أدب الأطفال.

وإقرار حملة توسيع الاشتراكات في شذى الكرمل وآلية توزيع، على ضوء التقرير الذي كان قدّمه مدير المجلّة الكاتب مصطفى عبد الفتّاح، حول توزيعها الذي لقي بعض الصعوبات إذ صادف شهر رمضان، وتقرّر أن تجتمع هيئة التحرير في أقرب فرصة للتداول في الملاحظات الكثيرة التي قدّمت حول العدد الأخير سلبًا وإيجابًا.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على العمل لتنفيذ قرارات الأمانة من دورتيها لهذه السنة، وتنفيذ كلّ البرامج السنوية الثابتة التي أقرّها الاتّحاد إضافة للمؤتمرات أعلاه؛ المؤتمر الثقافي وأيّام اللغة العربيّة والأمسيات وتطوير برنامجه التواصلي “الكلّ الفلسطيني”.

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