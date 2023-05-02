الجمهور المصري يقاطع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة

تستعد الفنانة السورية (المتنكرة لنظام بلدها) أصالة، لإحياء حفلها الجديد حفل ، يوم الجمعة الموافق 5 مايو الجاري، وذلك من تنظيم نجلها خالد الذهبي.

وقد نفدت تذاكر فئة الـVIP فقط، في حين أن باقي الفئات العامة التي يقبل عليها الجمهور العام خالية حتى الآن، باستثناء عدد بسيط من التذاكر التي تم حجزها.

عدم الإقبال هذا جاء بالتزامن مع مطالبات الجمهور، بإلغاء حفل أصالة في مصر، بعد تصريحاتها الأخيرة، وإنكارها فضل مصر عليها في مشوارها الفني، مما أغضب جمهور الفنانة، ودفعه لتفعيل هاشتاج لمطالبة المسئولين بإلغاء الحفل.

وقد حرص رواد موقع تويتر، على تداول التدوينات المطالبة بإلغاء الحفل، والتي جاءت كالتالي: لولا مصر لم يعرف العرب أصالة، ولولا مصر لم يعرف العرب الفنانين والفنانات العرب إلا داخل وطنهم فقط.. عندما تتنكر لمصر لا مكان لك في مصر.. لا لأصالة في مصر.

بينما قال آخر: أي حد ينكر الجميل ما يستاهل نكتب اسمه، بس لازم يبقي لينا صوت علشان تعرف قيمتها، ويا ريت المسؤولين يغيروها، أصالة من ضمن البني آدمين اللي أنكرت فضل مصر عليها، متستحقش الفرصة دي، وقالت إنها مدينة في كل تاريخها للسعودية طول حياتها،

أسعار حفل أصالة نار

وقد جاءت أسعار تذاكر حفل أصالة على 6 فئات، الفئة الأولى يكون الجمهور بها واقفًا Standing بـ 2500 جنيه، والثانية HighTables بـ 6000 جنيه، والثالثة GOLD بـ 8000 آلاف جنيه، والرابعة بPLATINUM بـ 9000 آلاف جنيه، والخامسة DIAMOND بـ 10 آلاف جنيه، والسادسة فئة الـVIP بـ 12 ألف جنيه.

نجل أصالة ينظم حفلها بالقاهرة

جدير بالذكر، أن حفل أصالة بمتحف الحضارة، سيكون من تنظيم نجلها خالد الذهبي، الذي سبق وأعرب عن سعادته بتنظيم حفل والدته، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: منذ صغري، كان حلمي هو تكريم أمي بأكبر قدر ممكن، كنت أرغب في التنافس مع كل من يحبها وأن أفعل شيئًا مميزًا لها حقًا، واليوم أعيش هذا الحلم بمساعدة فريقي المذهل، إنها فقط البداية التي أعدك بها.