استشهاد الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، فجر اليوم الثلاثاء، بعد 87 يومًا من الإضراب عن الطعام
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جرينتش+2 02:47
استشهاد الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، فجر اليوم الثلاثاء، بعد 87 يومًا من الإضراب عن الطعام
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