«رجعت لبيتها».. شركة روتانا تعلن تصالحها مع شيرين عبد الوهاب

أعلنت شركة روتانا للمرئيات والصوتيات التصالح مع المطربة شيرين عبد الوهاب، وكشفت عن حفلات ومناسبات فنية تتعاون فيها شيرين مع روتانا، بعد فترة نزاع قضائي طويل، وأكدت الشركة أن المطربة المصرية عادت لـ “بيتها الكبير”.

ونشرت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام” صورة لـ شيرين برفقة سالم الهندي، وعلقت عليها: شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجدة وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان (صوت إحساس العرب).

وسبق أن أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، قرارا بإلزام الفنانة شيرين عبد الوهاب، بدفع تعويض مادي لـ شركة روتانا قدره 5 ملايين جنيه، بسبب عدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما في عام 2019.

وتقدمت شيرين عبد الوهاب، رسميا بطعن بالاستئناف على الحكم الصادر ضدها لصالح شركة روتانا، بغرامة 5 ملايين جنيه، كتعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019، وطالبت شيرين، في عريضة الاستئناف برفض الحكم الصادر ونظر دعواها الفرعية ضد شركة إنتاج أخرى أكدت أنها عرضت أغانيها دون الحصول على إذن مسبق منها.

وقد أشار المحامي حسام لطفي، رئيس فريق الدفاع عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى أن صحيفة الطعن على الحكم الصادر لصالح شركة روتانا تضمنت عدة طلبات منها بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى، وقبول الطلب العارض بدعوى فرعية بإدخال شركة ذى بيسمنت للإنتاج الفني.

كما طالب محامي شيرين عبد الوهاب، بندب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي جهة الخبرة المختصة طبقًا لنص المادة ( الثانية) من قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لعام 2004 المُعدل لمعرفة المُتحكم في المحتوى المتاح على قناة الفنانة المُستأنفة والقنوات العارضة للمحتوى الغنائي للفنانة المُستأنفة، وفي جميع الأحوال إلزام المُستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب مصير أغانيها الجديدة بعد أزمتها مع شركة روتانا، وقالت شيرين، خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي: الأغاني الجديدة بتاعتي جاهزة ولكنها لم تُطرح بسبب أزمتي مع روتانا، وأنا هغنيها على المسرح سواء طُرحت أم لا لأني خلاص بقيت موجودة، وهغني للجمهور كل حاجة.