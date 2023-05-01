بيان عمّان يؤكد ضرورة دعم الحكومة السورية لبسط سيطرتها على أراضيها، وفرض سيادة القانون، وطرد الجماعات المسلحة
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جرينتش+2 08:46
بيان عمّان يؤكد ضرورة دعم الحكومة السورية لبسط سيطرتها على أراضيها، وفرض سيادة القانون، وطرد الجماعات المسلحة
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