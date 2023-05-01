استشهاد الشاب جبريل اللدعة، ووقوع عدة إصابات برصاص العدو، صباح اليوم الاثنين، في مخيم عقبة جبر بأريحا/ فيديو

أريحا – استشهد شاب وأصيب عدد آخر من المواطنين، صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشاب جبريل كمال (اللدعة)،قد استشهد جراء إطلاق النار تجاهه بشكل مباشر، ومنع قوات الاحتلال للطواقم الطبية الفلسطينية من نقله للعلاج.

ووفقًا لذات المصادر، فإن 6 مواطنين على الأقل بينهم سيدة أصيبوا برصاص الاحتلال.

وأفادت المصادر باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في المخيم.

وأرسل الاحتلال تعزيزات عسكرية للمخيم، بعد اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، إضافة لسماع إطلاق نار كثيف تجاه جنود الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد وهدان، وأحمد جهاد. من المخيم.

كما شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في عددٍ من مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية باقتحام عدة آليات لجيش الاحتلال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، فيما اعتقلت تلك القوات الشاب عارف مروان شهاب بعد اقتحام منزله في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وقد صدحت مساجد مخيم نور شمس بطولكرم بالتكبير، ودعت المواطنين للتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمحيط المخيم.

ودعت مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم) المواطنين لإيقاف الكاميرات، وعدم تداول الإشاعات وأماكن المقاتلين، وعدم التواجد في شوارع المدينة والمخيم.

كما دعت الكتيبة الـمقاومين للتوجه إلى مخيم نور شمس والمناطق المجاورة للمخيم، للتصدي لقوات الاحتلال التي تواصل اقتحامها للمخيم.

فيما أعلنت الكتيبة تصديها لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس البطولة وأمطروهم بالرصاص المبارك”.

شاهد| لحظة اعتقال قوات الاحـتلال لشاب بعد اقتحام منزله في مخيم نور شمس شرق #طولكرم. pic.twitter.com/bV5EApYDMX — وكالة سما الإخبارية – Sama News (@SamaNewsAgency1) May 1, 2023