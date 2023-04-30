وزير الاعلام ينعى الزميل سليم المعاني

نعى وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، الزميل الصحفي سليم المعاني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

واستذكر الشبول مناقب الفقيد وإسهاماته خلال مسيرته الصحفية طوال عمله في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، منذ تعيينه مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وتدرجه في الوظائف فيها مديرا لمديرية المعلومات، ومديرا للاقتصاد قبل أن يعين مستشارا.

واعرب الشبول عن تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيد والأسرة الإعلامية الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

وكان الزميل المرحوم المعاني عمل في صحيفتي الرأي وصوت الشعب، ومراسلا لصحيفة الأهرام المصرية في عمان.

أسرة “المجــد” تتقدم من ذوي الفقيد العزيز واهله وعشيرته باحر التعازي واصدق مشاعر المواساة.. إنا لله وإنا اليه راجعون.