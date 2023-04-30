سبحان مُغيّر الأحوال.. قائد منطقة سعودي يستقبل القائم بالأعمال الإيراني في الرياض بالأحضان والترحيب المُذهل/ شاهدوا

أشاد ناشطون سعوديون بالاستقبال الحار الذي قدمه قائد المنطقة الغربية بالسعودية، اللواء الطيار أحمد الدبيس، امس السبت، للقائم بأعمال السفارة الإيرانية في المملكة، حسن زرنكار، لحظة وصوله لاستقبال رعايا إيران بعد وصولهم من السودان.

فقد تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر الدبيس، وهو يستقبل زرنكار بقاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة، ويقول له: “أهلا وسهلا.. الله يحييك.. الساعة المباركة لما تيجون عندنا.. الله يحييكم”، قبل أن يوجه زرنكار الشكر الشديدله.

ورد اللواء الدبيس بالقول:” أبدا.. أنتم أهلنا، وفي مملكة الإنسانية وأصدقاء لنا.. إقامة سعيدة في بلدنا، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد ووزير الدفاع، الاهتمام بكم وتقديم كل ما تحتاجوه، أهلا وسهلا”.

كما رحب اللواء عبدالله الزهراني، قائد قاعدة الملك عبدالله بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار.

وقد أثار انتشار الفيديو تفاعلا واسعا بين الناشطين الذين أشادوا بعودة دفء العلاقات من جديد بين السعودية وإيران.

كما رحب ناشطون بهذه العلاقة، لافتين إلى أنها مقدمة لخير سيعم المنطقة.

وامس السبت، غادر الرعايا الإيرانيون المقدر عددهم بـ65 شخصا، إلى بلادهم من قاعدة الملك عبدالله الجوية، بعد إجلائهم من السودان ضمن عملية الإجلاء التي أشرفت عليها السعودية.

وكان الـ65 إيرانيا من بين نحو 1900 شخص تمّ إجلاؤهم من السودان الذي يشهد معارك منذ أكثر من أسبوعين، على متن سفينة سعودية إلى مدينة جدّة، وهم أوّل مجموعة إيرانيين تنقلهم المملكة منذ بدء عمليات الإجلاء.

من جانبه، أعرب زرنكار عن شكره لحكومة المملكة على تعاونهم بجلب مواطنيه من السودان.

وفي تصريحات تلفزيونية، أشاد زرنكار، بالتعاون القنصلي السعودي الإيراني في المجال الإنساني، موضحا أنه “كان نتيجة هذا التعاون المتكامل بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين في جدة هو وصول المواطنين الإيرانيين العالقين في السودان، الذين بدأت رحلتهم من الخرطوم، ثم بورتسودان ووصولهم إلى جدة”.

وقد نظّمت الرياض عمليات إجلاء عدة من السودان شملت حتى الآن نحو 5 آلاف شخص، هم سعوديون ومواطنون من أكثر من 96 جنسية، بحسب وزارة الخارجية السعودية.

فيديو | استمع إلى ما قاله قائد #المنطقة_الغربية اللواء الطيار الركن أحمد بن علي الدبيس للقائم بأعمال السفارة الإيرانية "حسن زرنكار" لدى وصوله إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بـ #جدة لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من #السودان#السعودية #ايران pic.twitter.com/dOfVAWOzZ5 — محمد التركي (@alturki79) April 29, 2023