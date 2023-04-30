أسعار الذهب في مصر تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة، خلال الأيام الأخيرة، جراء تهافت المصريين على شرائه كملاذ آمن
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جرينتش+2 10:25
أسعار الذهب في مصر تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة، خلال الأيام الأخيرة، جراء تهافت المصريين على شرائه كملاذ آمن
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