إصابة ثلاثة مدنيين سوريين، جراء عدوان صاروخي إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مدينة حمص، فجر اليوم السبت
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استمرار الضربات الجوية وقصف المدفعية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مع دخول تقاتلها أسبوعه الثالث
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