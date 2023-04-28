عبد اللهيان يبحث مع نصر الله انعكاس اتفاق إيران والسعودية على دول الإقليم، ويتفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية / فيديو

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان مع الأمين العام لتنظيم “حزب الله” اللبناني، السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات الثنائية وانعكاسه على دول الإقليم.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير الإيراني إلى البلاد منذ الأربعاء، حسب بيان صدر عن “حزب الله”.

وقال البيان: “التقى نصرالله وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له، بحضور سفير طهران لدى بيروت مجتبى أماني”.

وأوضح البيان أن الطرفين استعرضا “آخر التطورات بالمنطقة لا سيما الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته على مجمل دول الإقليم، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين”.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، بعد مباحثات برعاية الصين.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الوزير عبد اللهيان، قد تفقد الحدود الإسرائيلية خلال زيارته الحالية للبنان.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري 0404، مساء اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإيراني قد تفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني من “حزب الله”، وذلك في إطار زيارته للبنان.

في حين نقل الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، عن حسين أمير عبد اللهيان، قوله: الصهاينة لا يفهمون إلا القوة.

שר החוץ האיראני תועד סמוך לגבול ישראל: "הציונים מבינים רק כוח" pic.twitter.com/LEoy9s5qSc — וואלה! (@WallaNews) April 28, 2023