استشهاد الفتى مصطفى صباح، اليوم الجمعة، ووقوع عشرات الإصابات في مواجهات متفرقة بمختلف مناطق الضفة/ فيديو
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عبد اللهيان يبحث مع نصر الله انعكاس اتفاق إيران والسعودية على دول الإقليم، ويتفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية / فيديو
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